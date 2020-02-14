يحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة، حيث تختار منظمة الاونيسكو، عنوان لكل عام تركز عليه في هذا اليوم. يأتي الإحتفال في هذا العام تحت شعار نحن التنوع نحن الإذاعة، تم إختيار تاريخ ١٣ شباط تزامنا مع ذكرى إطلاق اذاعة الامم المتحدة عام ١٩٤٦. العراق غني بالإذاعات الا ان اذاعة سومر اف ام تمكنت من احتلال الصدارة، وذلك حسب الاستفتاء الذي اجرته وحدات استطلاع الرأي العام وشبكة الإعلام العراقي وبحوث الجمهور في كلية الاعلام جامعة بغداد. هذه الإذاعة الشبابية بروحها، تتوجه إلى كافة شرائح المجتمع بفضل برامجها الشاملة فيتستمع إليها الكبار والصغار، لما في مضمونها من تنوع وافكار جديدة ومبتكرة ما هو اكثر برنامج تتابعونه في اذاعة سومر اف ام؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..يوم الإذاعة العالمي سومر اف ام ريادة الصوت ولسان بلد الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.