يعاني نحو أكثر من مليون ونصف المليون مواطن بغدادي في منطقة الراشدية والمناطق القريبة منها شمالي العاصمة من قطع مستمر في التيار الكهربائي بشكل نهائي منذ نحو شهرين، بسبب وقوع المحطة الكهربائية الخاصة بهم داخل احدى الشركات الحكومية، بحسب اهالي المنطقة.
وقال (لطيف الطيب) احد وجهاء منطقة الراشدية في حديث لـ الخليج 365، "بعد ان تسبب قطع الكهرباء بايقاف مشاريع تصفية المياه وحرمان اكثر من مليون ونصف مواطن من مياه الشرب، بات اليوم جميع المحتجون يهددون باعتصام مفتوح وقطع الطرق على شركة نفط الوسط ومحطة الكهرباء في حال عدم اعادة التيار الكهربائي للاهالي".
وأضاف الطيب في حديثه، أن "المحطة الكهربائية التي تغذي المنطقة تابعة لوزارة الكهرباء كما هو معروف ولكن لسوء الحظ ان المحطة مقرها يقع داخبل مبنى حدود شركة نفط الشمال بعد توسيع مقر الشركة، ما جعل الشركة ومديرها العام يتحكمون بتشغيل واطفاء الشركة".
وقال قائممقام قضاء الراشدية حيدر موحان في حديث لـ الخليج 365، إن "اهالي المنطقة يمهلون جميع الجهات ٧٢ ساعة لحل الأزمة وسيكون التصعيد سيد الموقف"، مؤكدا أنه "لا يمكن السكوت بعد الآن على حرمان منازل المواطنين من النور وحرمان الاهالي من مياه الشرب ومياه السقي التي انقطعت بسبب ايقاف مضخات الماء التي تتعذى على الكهرباء".
وأضاف قائممقام الراشدية أن "اهالي القضاء امهلوا شركة نفط الوسط ثلاثة أيام لاعادة ربط المحطة الكهربائية الخاصة بهذه المناطق والتي مقرها داخل سياج الشركة المذكورة"، مهددين بـ"قطع الطرقات واغلاق هذه الشركة التي حرمت مشاريع مياه الشرب من التيار الكهربائي مما ادى الى قطع الماء عن اكثر من مليون ونصف مواطن شمالي بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر لتسببها بقطع الكهرباء.. أهالي الراشدية يهددون بقطع الطرق امام احدى الشركات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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