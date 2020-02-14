قراصنة إيرانيون يحاولون اختراق مواقع جامعات غربية

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رويترزالجمعة 2020/2/14 04:48 م بتوقيت أبوظبي
هاكرز إيرانيون حاولوا اختراق مواقع جامعات غريبة
كشفت مؤسسة هولندية عن أن قراصنة إيرانيين تدعمهم الحكومة سعوا لاختراق مواقع إلكترونية تخص جامعات في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا خلال الشهور الماضية.
وذكرت مؤسسة البث الهولندية "إن.أو.إس"، الجمعة، أن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات اكتشفت عن أن إيرانيين تدعمهم الحكومة سعوا لاختراق مواقع إلكترونية لهذه الجامعات.
ولم توضح المؤسسة إن كانت محاولات الاختراق قد نجحت، بما فيها محاولات اختراق أجهزة ثلاث جامعات هولندية.
وقالت مؤسسة البث نقلا عن جروين نابر أخصائي الأمن الإلكتروني، إن المخترقين كانوا يحاولون سرقة مواد أكاديمية لاستخدامها في المدارس إيرانية.
وكان قراصنة إيرانيون اخترقوا الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية، مطلع فبراير/شباط الجاري، ونشروا صورة تؤكد السيطرة عليه ما تسبب في تعطل الموقع أمام المستخدمين.
وكانت المملكة العربية السعودية على مدار يومي 4 و5 فبراير، استضافت فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي نظمته الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كأكبر حدث دولي في هذا المجال الأمني عالميا، لحماية الأمن السيبراني من إرهاب إيران ومن يسير في ركبها ويحذو حذوها.
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