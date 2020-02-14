إثيوبيا تعلن إجراء الانتخابات العامة في 29 أغسطس

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي "هيئة دستورية مستقلة"، الجمعة، إجراء الانتخابات العامة في 29 أغسطس/آب المقبل، وذلك خلال مشاورات أجراها المجلس اليوم مع مختلف الأحزاب السياسية في البلاد.

وقالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان ميدكسا، إن الـ29 من أغسطس سيكون موعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وأضافت أن الاستعدادات لإجراء الانتخابات ستبدأ في مارس/آذار المقبل بتحديد الدوائر الانتخابية في الـ19 من مارس على أن يتم تحديد مراكز الاقتراع في الـ6 من أبريل/نيسان المقبل.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي، اقترح المجلس الانتخابي الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة)، إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في أغسطس/آب المقبل.

ودأبت إثيوبيا على إجراء الانتخابات العامة التي تعقد كل 5 سنوات في شهر مايو/أيار، خلال الانتخابات الـ5 السابقة.



وتُعَد انتخابات عام 2020 التي اقترحها المجلس السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995.

ويتوقع أن يشارك فيها 55 مليون ناخب، بأكثر من 48 ألف مركز اقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية في البلاد، بحسب رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان ميدكسا.



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وآنذاك، أثار الاقتراح حالة من التباين بالبلاد وسط الأحزاب بين مؤيد ومعارض.

الأحزاب التي اعترضت على الانتخابات قالت إن الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار بسبب النزاعات ببعض المناطق أمر يدعو إلى القلق، ويهدد العملية الانتخابية، مطالبين بضرورة تهيئة الظروف الأمنية أولا.



وتحفظت بعض الأحزاب على الموعد كونه موسم الزراعة ومن الصعب إجراء الانتخابات في هذا التوقيت،



بينما أكدت أحزاب أخرى أهمية قيام الانتخابات في أغسطس/آب حتى لا تدخل البلاد في أزمة دستورية، ويتصدر هذا الاتجاه حزب الازدهار (الحاكم) الذي يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.



ومجلس الانتخابات الإثيوبي، هو هيئة دستورية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، وأنشئ في العام 1992، ويتم ترشيح أعضائها من قبل رئيس الوزراء، ويعينهم مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، ويتم اختيار الأعضاء على أساس التنوع الوطني والشخصيات الوطنية النزيهة.



وأقر البرلمان الإثيوبي في الـ24 من أغسطس/آب الماضي، مسودة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، ليمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد.



ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين؛ المجلس الفيدرالي ويضم 112 عضواً يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، بينما يتكون مجلس نواب الشعب الإثيوبي (الغرفة الأولى) من 547 نائباً.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

