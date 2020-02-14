سقوط مروحية تابعة للجيش السوري بريف حلب ومقتل قائدها

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، سقوط طائرة مروحية تابعة لقوات الجيش السوري في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي، ومقتل قائدها.

وقال المرصد إنه تم استهداف الطائرة في أجواء قبتان الجبل أثناء تحليقها في سماء المنطقة.

وكانت مروحية تابعة للجيش السوري قد تم إسقاطها قبل 3 أيام في أجواء محافظة إدلب، بعد استهدافها من قبل القوات التركية في أجواء النيرب–قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي.

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عداونه على سوريا، ودفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها، تضمنت مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ.

Advertisements

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر عسكرية أن قيادة اللواء المدرع العشرين في شانلي أورفة، أرسل 15 دبابة إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وأكدت أن القوات المسلحة التركية أرسلت أيضا منصات إطلاق صواريخ إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي على الحدود السورية، فيما أشارت مصادر عسكرية إلى أن نقل التعزيزات العسكرية جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة.

التعزيزات الجديدة، تأتي بعد ثلاثة أيام من إرسال أنقرة تعزيزات كبيرة من الجنود والعتاد العسكري، الأحد الماضي، إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وتأتي التعزيزات التركية في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري بعدما استعاد، الأحد الماضي، أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطر على عشرات البلدات والقرى في الأيام القليلة الماضية، مشددا على أنه مستمرة في القتال.

وأدى القتال في إدلب إلى زعزعة التعاون الهش بين تركيا، التي تساند معارضين كانوا يطمحون ذات يوم في الإطاحة بالرئيس السوري، وروسيا التي ساهم دعمها للأسد في استعادة سيطرته على أغلب أراضي البلاد.