الهاروني: النهضة ترفض منح الثقة لحكومة الفخفاخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات



أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الجمعة، أن مجلس شورى الحركة يتمسّك بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

Advertisements

وخلال استضافته على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم، قال الهاروني إن مجلس شورى الحركة رفض تركيبة الحكومة التي عرضها رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.

وأكّد الهاروني أن النهضة لن تمنح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ في شكلها الحالي وقال " مجلس شورى الحركة قرّر رفض عرض الفخفاخ وهو دون المطلوب وما نجموش نقبلوه" مضيفا أن ما عرضه الهاروني حكومة أقلية.

وأفاد الهاروني أن مجلس الشورى دعا المكتب التنفيذي إلى مواصلة المفاوضات مشيرا إلى أن هناك إمكانية ليقوم الياس الفخفاخ بتعديل تركيبة حكومته وتوسيع قاعدتها.

وكانت النهضة ضمنت 6 وزارات في حكومة الفخفاخ بينهم عبد اللطيف المكي للصحة وعماد الحمامي للنقل.