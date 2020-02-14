شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية| وزير عدل قطر الأسبق: من ينتقد الوضع في قطر يصادر النظام جوازه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات

Advertisements كشف وزير ​العدل​ القطري الأسبق نجيب النعيمي، في حديث لمجلة "الإكونوميست" أن "من ينتقد الوضع في قطر يصادر جوازه وممتلكاته ويصبح بلا جنسية". وقال النعيمي: "أننا نعيش في خوف في قطر". وأوضحت الإكونوميست، خلال بيان عاجل أذاعته فضائية العربية، اليوم الجمعة، إن من ينتقد الوضع في قطر يصادر جوازه وممتلكاته، وأن قطر دولة تزعم الانفتاح وتمارس التعسف، مؤكدا أن قطر تتحدث عن الحريات ولا تسمح بها في الداخل.

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