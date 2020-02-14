العفو الدولية: جيش نيجيريا دمر قرى في حربه على المتشددين

أعتبرت ​منظمة العفو الدولية​، في بيان، أن "​الجيش النيجيري​ أحرق قرى وأجبر مئات على ​النزوح​ خلال معركته مع المتشددين الإسلاميين في شمال شرقي البلاد".

هذا وتعرض الجيش النيجيري مرارا لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في صراعه المستمر منذ عشر سنوات مع جماعة "​بوكو حرام​" ومع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب ​أفريقيا​.