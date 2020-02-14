العفو الدولية: جيش نيجيريا دمر قرى في حربه على المتشددين

أعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان، أن "الجيش النيجيري أحرق قرى وأجبر مئات على النزوح خلال معركته مع المتشددين الإسلاميين في شمال شرقي البلاد".
هذا وتعرض الجيش النيجيري مرارا لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في صراعه المستمر منذ عشر سنوات مع جماعة "بوكو حرام" ومع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا.
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