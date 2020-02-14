الطاقة الدولية: كورونا يتسبب بأول تراجع في استخدام النفط منذ

ذكرت ​وكالة الطاقة الدولية​ أن الطلب ​العالم​ي على ​النفط​ سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد بسبب الاضرار التي الحقها انتشار ​فيروس كورونا​ (كوفيد-19) ب​اقتصاد​ ​الصين​ وتبعاته على العالم.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي ان "الطلب العالمي تأثر بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، والاغلاق الواسع للاقتصاد الصيني"، مشيرة الى أنه "من المتوقع ان ينخفض الطلب على النفط بمقدار 435 الف برميل مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في الربع الأول من 2020، وهو أول انخفاض فصلي منذ أكثر من عشر سنوات" عندما انخفض الطلب على النفط بسبب ​الأزمة​ ​الاقتصاد​ية العالمية.

وفيما لا تزال الوكالة تتوقع نمو الطلب على النفط هذا العام مع احتواء الفيروس، إلا انها خفضت توقعاتها للزيادة في الاستهلاك العالمي بنحو الثلث الى 825 ألف برميل يوميا، وهي أقل زيادة منذ 2011.