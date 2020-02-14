أعلنت وزارة التربية والتعليم الصينية، في بيان، انه "وسط تفشي الفيروس يُمنع منعًا باتًا إجراء أي نشاط تعليمي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، حيث لا يُسمح بتنظيم أي نوع من أعمال التدريب الجماعي، وسيواجه أولئك الذين يتجهون عكس التيار عقوبات صارمة وشديدة، ولا ينبغي أن يتجاوز التدريب عبر الإنترنت إطار القوانين ذات الصلة".
هذا وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر التربية الصينية: نحذر المواطنين من ممارسة أنشطة تعليمية خارج إطار الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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