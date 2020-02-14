التربية الصينية: نحذر المواطنين من ممارسة أنشطة تعليمية خارج إطار الإنترنت

أعلنت ​وزارة التربية​ والتعليم الصينية، في بيان، انه "وسط تفشي الفيروس يُمنع منعًا باتًا إجراء أي نشاط تعليمي في وضع عدم الاتصال ب​الإنترنت​، حيث لا يُسمح بتنظيم أي نوع من أعمال التدريب الجماعي، وسيواجه أولئك الذين يتجهون عكس التيار ​عقوبات​ صارمة وشديدة، ولا ينبغي أن يتجاوز التدريب عبر الإنترنت إطار القوانين ذات الصلة".

هذا وكانت ​السلطات الصينية​ قد أبلغت في 31 كانون الأول الماضي، ​منظمة الصحة العالمية​ عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.