جونسون يتعهد بأن تكون الحكومة عند حسن ظن الناخبين

استقبل ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، حكومته ​الجديدة​، متعهدا بأن "تكون عند حسن ظن الناخبين من خلال تحسين البنية التحتية ومكافحة الجريمة وبناء المزيد من ​المستشفيات​". وأعتبر جونسون قبل التقاط الصور مع الوزراء، انه "من الرائع أن أراكم جميعا هنا ونهنئكم جميعا، وعلينا أن نكون على مستوى ثقة الناس الذين صوتوا لنا بأعداد هائلة".

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