جونسون يتعهد بأن تكون الحكومة عند حسن ظن الناخبين

استقبل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حكومته الجديدة، متعهدا بأن "تكون عند حسن ظن الناخبين من خلال تحسين البنية التحتية ومكافحة الجريمة وبناء المزيد من المستشفيات".
وأعتبر جونسون قبل التقاط الصور مع الوزراء، انه "من الرائع أن أراكم جميعا هنا ونهنئكم جميعا، وعلينا أن نكون على مستوى ثقة الناس الذين صوتوا لنا بأعداد هائلة".
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