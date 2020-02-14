الحجار: تسويات الحريري لم تكن على قدر تطلعات الجمهور

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية ​محمد الحجار​ إلى أن "التسويات ومحاولات تدوير الزوايا التي قام بها الرئيس ​سعد الحريري​ لم تكن على قدر تطلعات جمهور ​تيار المستقبل​ ولكن هذا الجمهور يتفهّم لأنه يثق بالحريري". إضغط للمزيد

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