وصول الحريري إلى بيت الوسط

وصل رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ إلى ​بيت الوسط​ لإلقاء التحية على مناصريه والتجول معهم قبيل الإحتفال الذي يقيمه ​تيار المستقبل​ بمناسبة الذكرى ال15 لرحيل رئيس الوزراء الأسبق ​رفيق الحريري​. إضغط للمزيد

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