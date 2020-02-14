شريفة: إعطاء الحكومة الثقة يجب أن يكون مقدمة للعمل على إيجاد الحلول

رأى المفتي الشيخ حسن شريفة، في كلمة له، أن "إعطاء الحكومة الثقة يجب أن يكون مقدمة للعمل على إيجاد الحلول، وعلى هذه الحكومة أن تطمئن المواطن من خلال سكة صحيحة تسلكها، إذ لم يعد مقبولا بعد الآن أن يبقى الوضع على حاله".
ودعا إلى الوقوف بجانب الحكومة "لأن الجميع مسؤول وعليه ألا يكون عائقا أمام البحث وإيجاد الحلول، من هنا نرى أن الحكومة تحتاج الى فرصة، وعلى المعارضة أن تنظم أهدافها".
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