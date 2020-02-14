شريفة:لم يعد مقبولا بعد الان ومع هذه الحكومة ان يبقى الوضع الراهن على حاله

رأى المفتي الشيخ حسن شريفة في خطبة صلاة الجمعة في ​مسجد الصفا​ في ​بيروت​ ان إعطاء الثقة للحكومة يجب ان مقدمة للعمل من اجل إيجاد الحلول لمشاكلنا الحالية وعلى هذه ​الحكومة​ ان تطمئن المواطن من خلال سكة صحيحة تسلكها حيث انه لم يعد مقبولا بعد الان ومع هذه الحكومة ان يبقى الوضع الراهن على حاله بل يجب ان يتبدل وحسنا أعطت الحكومة لنفسها مواعيد تلزمها بتنفيذ ما تعهدت به خاصة لجهة ​الوضع المالي​ ووضع البنوك وودائع الموطنين الذين لهم الحق في الحصول عليها .

واعتبر أنه "على الجميع ان يقف الى جانب هذه الحكومة من أعطاها الثقة ومن لم يعطيعها فهذا امر مطلوب للخلاص من المحنة التي نعيش لان الجميع مسؤول وعليه ان لا يكون عائقا امام البحث وإيجاد الحلول ومن هنا نقول ان الحكومة تحتاج الى فرصة يجب ان تعطى لها وان لا نستبق افعالها واعمالها لنعطي رأيا مسبقا غير سوي عنها ووجه المفتي شريفة كلاما الى الحراك والمعارضة وقال لهم انتم بحاجة الى حكومة كما الجميع لان الفراغ لا ينفع احدا وحاجتكم للحكومة حتى تحاسبوها ولهذا يجب ان يكون للمعارضة اهداف حتى لا تكون المعارضة لاجل المعارضة فقط والصحيح ان ننتظر

هذه الأفعال وهذه الاعمال للحكومة لنبني جميعا على الشيئ مقتضاه".