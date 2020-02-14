دعموش: نيل الحكومة الثقة انجاز لا بد من البناء عليه للشروع في العمل

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة ان "معظم المشاكل والازمات التي تعاني منها دول وشعوب المنطقة سببها ​الولايات المتحدة​ الامريكية التي تعمل على ضرب الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي في بلدان المنطقة، معتبرا: ان الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها ​لبنان​ تساهم فيها الولايات المتحدة بصورة كبيرة حيث تفرض العقوبات وتتحكم بالشركات التي تريد الاستثمار في لبنان وتغطي تهريب الاموال الى الخارج وتضغط على ​المصارف​ والبنوك وتدفعهم للتضييق على المودعين ومحاولة تجويع اللبنانيين".

وشدد على ان "نيل ​الحكومة​ الثقة انجاز لا بد من ​البناء​ عليه للشروع في العمل واعادة ترتيب الساحة الداخلية". وقال: "لاشك ان مهمة الحكومة ليست سهلة خصوصا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها البلد، وهي بحاجة الى فرصة لكي تقدم الحلول وتعمل وتنتج، فامام الحكومة تحديات كبيرة ابتداءا من التحدي الاقتصادي والمالي الذي يزداد خطورة يوما بعد يوم مرورا بالتحدي الشعبي حيث يراقب ​اللبنانيون​ أداء الحكومة وبعضهم يعقد عليها الآمال لمعالجة الازمات، وصولا الى التحدي السياسي حيث يراهن البعض على فشلها وسقوطها".

واعتبر انه "امام هذه التحديات لا بد للحكومة ان تبدأ مرحلة العمل الجدي والدؤوب وتقوم باجراءات فورية وجدية وتبادر الى تحقيق انجازات سريعة وملموسة لا سيما على الصعيد المالي والمعيشي، فالاستحقاقات والتحديات لا تتحمل التأخير والمماطلة والتسويف، وهي ستكون امام مسؤوليات كبيرة وعليها ان تثبت نفسها وجدارتها وتنجح في امتحان الثقة".