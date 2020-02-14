النشرة: مقتل طاقم المروحية السورية التي سقطت بريف حلب بعد استهدافها من قبل قوات تركية

أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "مقتل طاقم المروحية السورية التي سقطت في ​ريف حلب​ الغربي جراء استهدافها ب​صاروخ​ محمول على الكتف من قبل عناصر نقطة المراقبة التركية المتمركزة قرب بلدة دارة عزة".

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