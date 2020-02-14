النائب سامي فتفت يعمل على اخراج مناصري المستقبل من ساحة الشهداء

وصل في هذه الاثناء النائب ​سامي فتفت​ إلى ​ساحة الشهداء​ ويعمل على اخراج مناصري ​تيار المستقبل​ من ساحة الشهداء.

وتعمل عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ على الفصل بين مناصري المستقبل ومتظاهرين آخرين بعد وقوع إشكال بينهم في ساحة الشهداء.

إضغط للمزيد