النائب سامي فتفت يعمل على اخراج مناصري المستقبل من ساحة الشهداء

وصل في هذه الاثناء النائب سامي فتفت إلى ساحة الشهداء ويعمل على اخراج مناصري تيار المستقبل من ساحة الشهداء.
وتعمل عناصر قوى الأمن الداخلي على الفصل بين مناصري المستقبل ومتظاهرين آخرين بعد وقوع إشكال بينهم في ساحة الشهداء.
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