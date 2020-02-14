أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، في ذكرى اغتيال رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​رفيق الحريري​، ان "المتهمين المرتبطون ب​حزب الله​ يجب أن يحاكموا، وحزب الله الإرهابي يهتم لمصالح إيران أكثر من مصلحة ​لبنان​ وشعبه"، مشدداً على "مساندة واشنطن لدعوات الشعب اللبناني للإصلاح والشفافية والمحاسبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو بذكرى إغتيال الحريري: المتهمون بحزب الله يجب أن يحاكموا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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