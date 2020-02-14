وقع إشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين لتيار المستقبل ومتظاهرين آخرين. وقد حضر عناصر قوى الأمن الداخلي ويعملون في هذه الاثناء على ضبط الوضع.
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