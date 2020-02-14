إشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين لتيار المستقبل ومتظاهرين

وقع إشكال في ​ساحة الشهداء​ بين مناصرين ل​تيار المستقبل​ ومتظاهرين آخرين. وقد حضر عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ ويعملون في هذه الاثناء على ضبط الوضع. إضغط للمزيد

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