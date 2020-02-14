أفاد مراسل النشرة في سوريا، عن "سقوط ​مروحية​ تابعة للجيش السوري ب​ريف حلب​ الغربي"، مشيراً الى ان "مصير طاقم الطائرة لازال مجهولا، والطائرة استقطت عبر ​صاروخ​ حراري اطلقه عليها المسلحون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط مروحية للجيش السوري بريف حلب ومصير طاقم الطائرة لازال مجهولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.