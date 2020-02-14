تجدد الإشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين للمستقبل ومعتصمين في وسط بيروت

تجدد في هذه الاثناء الإشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين لتيار المستقبل ومعتصمين في وسط بيروت. وتخلل الإشكال رشق حجارة فيما تعمل عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الفصل بين المجموعتين.
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