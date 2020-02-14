تجدد الإشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين للمستقبل ومعتصمين في وسط بيروت

تجدد في هذه الاثناء الإشكال في ​ساحة الشهداء​ بين مناصرين ل​تيار المستقبل​ ومعتصمين في ​وسط بيروت​. وتخلل الإشكال رشق حجارة فيما تعمل عناصر ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ على الفصل بين المجموعتين. إضغط للمزيد

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