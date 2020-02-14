فان ديك “يصدم” صلاح ويساند ميسي ورونالدو

محمد فنكار رفض الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، مقارنة زميله في الفريق، المصري محمد صلاح، مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفق “إفي”، فإن فان دايك صرح بأن صلاح يقدم موسما استثنائيا للسنة الثالثة على التوالي، لكن وضع مقارنة بينه وبين ميسي ورونالدو لا تجوز وغير منطقية في الأصل.

وأضاف النجم الهولندي أن “تلك المقارنة غير منطقية لأن رونالدو وميسي قدما مستويات رائعة لسنوات طويلة، بينما صلاح لا يزال يحتاج لتقديم مستواه العالي لسنوات قادمة إذا أراد أن يضع نفسه في مقارنة معهما”.

وكان فان دايك قد قدم موسما مميزا السنة الماضية بمساعدة زملائه في التتويج بلقب دوري أبطال أوربا، كما يتصدر مع فريقه ليفربول حاليا الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثاني، مانشتستر سيتي.

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