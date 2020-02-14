عدول المغرب غاضبون..شارات وإضراب لمدة 3 أيام

دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب إلى حمل الشارات الحمراء، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وطوال أيام الأسبوع.

وقال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن قرار الجمعية بحمل الشارات الحمرا يأتي في ظل الاحتقان المتزايد، الذي يعيشه قطاع العدول في ربوع المملكة، وغياب التواصل داخل أجهزة الهيأة الوطنية للعدول، إضافة إلى إعلان بعض المجالس الجهوية للعدول، دخولها في إضراب لثلاثة أيام، فضلا عن عدم وضوح مسار مسودة القانون المنظم للمهنة.

ودعا عبد الرزاق بويطة إلى فك الارتباط مع النساخة، في ظل توجه الدولة نحو المحكمة الرقمية.

وكانت عدد من المجالس الجهوية للعدول قد طالبت المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول بالدعوة إلى خوض إضراب وطني، أيام 19 و20 و21 فبراير، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، يوم الجمعة 21 فبراير 2020 مهددة بالدعوة إلى إضرابات جهوية في حالة عدم استجابة المكتب التنفيذي لهذا المطلب.

وتجدر الإشارة، أيضا، إلى أن المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول عقد اجتماعا له، أمس الخميس، معلنا دخول الهيأة في إضراب ليومي 26 و27 من الشهر الجاري.