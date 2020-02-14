كأس محمد السادس للأبطال.. الرجاء يصل إلى مصر بدون أبرز نجومه

محمد فنكار

وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قصد مواجهة فريق الإسماعيلي المصري، برسم ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال؛ محرومة من أبرز نجومها. ووصلت بعثة الرجاء إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، حيث من المقرر أن يسافر إلى الإسماعيلية مساء اليوم، قبل خوض آخر حصة تدريبية مساء يوم غد السبت انطلاقا من الساعة الخامسة مساء على ملعب المباراة. ويغيب عن الرجاء ثلة من نجومه الأساسيين خلال هذه المباراة، إذ تشهد لائحته النهائية لمواجهة الإسماعيلي غياب كل من محسن متولي وعبد الاله الحافيضي وعمر بوطيب، وأيضا محمود بنحليب ومحمد المكعازي وأيوب ناناح، وعبد الجليل جبيرة، بالإضافة إلى محمد الدويك وأنس جبرون.

ويسعى الفريق البيضاوي إلى مواصلة المشوار في كأس محمد السادس للأبطال رغم كل هذه المعيقات، ويمني النفس ببلوغ نهائي البطولة المقرر إقامته بمركب الأمير مولاي عبد الله شهر أبريل القادم.