تطور جديد في قضية زوج نانسي عجرم.. مطلب من عائلة القتيل من شأنه توضيح الواقعة

تعرف قضية زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، الذي قتل الشاب السوري، محمد الموسى، تطورات جديدة من شأنها حسم الجدل في القضية، التي أثارت الرأي العام في الوطن العربي.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية أن عائلة “الموسى” تقدمت بطلب للنيابة العامة التمييزية، من أجل تشـريح جثة الفقيد، بعد علامات استفهام عديدة حول الجريمة، لم يجب عنها تقرير الطب الشرعي، إذ إنها تأمل أن يساهم ذلك في الإجابة عن تلك التساؤلات.

وذكر موقع الفن، أخيرا، أن عائلة ضحية جريمة القتل في بيت نانسي عجرم ترى أن تقرير الطبيب الشرعي، الذي وضع لحظة الجريمة غير دقيق، ويفتقر إلى الأدلة، التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي.

وأشارت عائلة الضحية السوري “الموسى” في ذلك إلى “عدم تحديد تقرير الطب الشرعي للمسافات بين القاتل، والقتيل، ونوع المقذوفات”، واصفة التقرير بأنه كان ناقصا.

وقرر القاضي منح سراح مؤقت لفادي، بعد استجوابه لمدة ثلاثة أيام، فيما ستعقد أولى جلسات القضية أمام هيأة المحكمة، يوم 10 مارس المقبل، وسيتم فيها استدعاء عدد من العاملين في عيادة فادي هاشم وشقيقته، للاستماع إليهم.