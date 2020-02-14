انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجيش الملكي والمغرب التطزاني

سعد فاروق – صحافي متدرب
طرحت إدارة الجيش الملكي تذاكر مباراة فريقها مع المغرب التطواني للبيع، بداية من اليوم الجمعة بمجموعة من نقاط البيع.
وكشفت جمعية “جمهور العاصمة” في بلاغ لها توقيت واماكن بيع تذاكر المباراة المبرمجة بعد غد الأحد على الساعة السابعة مساء لحساب منافسات الجولة الـ”16″ من البطولة الاحترافية، .
ووفق البلاغ ذاته ستنظم عملية بيع التذاكر على الشكل التالي:
متجر نادي الجيش الملكي بسلا
يوم الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساءا
ملعب الهلال يعقوب المنصور :
يوم الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساءا.
المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله :
يوم الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساءا..
ويوم الأحد إبتداءا من الساعة 10 صباحا
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