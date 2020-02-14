نحف: تظاهرة وإغلاق شارع 85 ضد أوامر إخلاء محال تجارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت اللجنة الشعبية في قرية نحف بعد صلاة الجمعة، اليوم، تظاهرة على مدخل البلدة، وذلك احتجاجا ورفضا للأوامر التعسفية التي أصدرت ضد جميع المصالح التجارية الموازية لشارع عكا- صفد من قبل وحدة التنفيذ في اللجنة القطرية للتنظيم والبناء، مؤخرا.

وشارك عدد من الأهالي في التظاهرة وبعض نواب القائمة المشتركة إلى جانب اللجنة الشعبية ورئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس، وعدد من الأعضاء، معربين عن رفضهم أوامر الإخلاء والهدم. وأغلق المحتجون شارع رقم 85 أمام حركة السير ما تسبب بأزمة واكتظاظات مرورية لبضع الوقت.

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كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بعدم تنفيذ إخلاء وهدم المحال التجارية التي يعتاش منها عدد من أهالي نحف.

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