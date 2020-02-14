بومبيو: دعم إيران للحوثي بالسلاح تحد لقرارات مجلس الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ،الجمعة، إن مصادرة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن يؤكد على استمرار إيران في تحدي قرارات مجلس الأمن .
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصرحات صحفية، أنه ينبغي على المجتمع الدولي مجابهة العنف الإيراني، والتحرك نحو تجديد قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى طهران.
وكانت البحرية الأمريكية أعلنت، مساء الخميس، توقيف سفينة بها 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب يوم الأحد الماضي.
وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن مكونات الأسلحة المصادرة من تصميم وتصنيع إيراني وتضم 3 صواريخ إيرانية سطح جو.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الأسلحة الإيرانية التي تمت مصادرتها في بحر العرب كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.
والأربعاء، أعلن بومبيو عن فرض عقوبات على 3 شركات نقل ساعدت إيران في نقل الأسلحة، مؤكدا مواصلة حملة الضغط القصوى على طهران لحين تعديل سلوكها العدواني.
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