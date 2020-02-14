الجنائية الدولية لـ"العين الإخبارية": لم نتسلم تأكيدا رسميا حول تسليم البشير

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أنها لم تتسلم تأكيدا رسميا من السودان حول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة.

وقال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "نحن على دراية بالتقارير المنشورة حول تسليم البشير".

وتابع: "لم يصلنا تأكيد رسمي من السودان، ولن نعلق حتى نحصل عليه".

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وكان المجلس السيادي الانتقالي السوداني أعلن هذا الأسبوع، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لتسليم البشير، و4 من معاونيه المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2008.

وجاءت المذكرتين بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005، للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور، في إقليم دارفور غربي السودان.

وخلفت الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح، وفقاً للأمم المتحدة.

وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن الرئيس البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلّحة عديدة في دارفور.