بعد حوار "ملك الموت" عن سليماني.. نصر الله في مرمى سخرية اللبنانيين

أثارت تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله خلال حديثه التلفزيوني عن حوار متخيل مع "ملك الموت" الذي وإن قابله قبل اغتيال قائد فيلق القدس الإرهاربي قاسم سليماني، لطلب منه أن يأخذه بدلا عنه، موجة سخرية بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مقابلة مطولة مع إحدى القنوات التابعة لإيران حيث كشف نصر الله، عن تغلغل سليماني في مفاصل الأحداث بلبنان والعراق، فضلاً عن سوريا بطبيعة الحال.

وكتب أحد المغردين باسم العجمي أبوماجد قائلا: "هذا يعني أن الأمريكيين قالوا له تساعدنا في قتل سليماني أو نقتلك وفعلًا ساعدهم لتتبع سليماني وقتله. هذه أيضا فرضية!".





بدورها، قالت آمنة: "ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون".

بدوره، عبر علي عز عن أمله بأن تتحقق أمنية نصرالله قائلا: "نتمنى أن تصل هذه الأمنيات إلى ترامب لكي يحققها له بأقرب وقت ولكن لا ندري هل مهمته في المنطقة انتهت أم ليس بعد؟".

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كذلك رأى بشير الريس أن قصد نصرالله هو "أن الدرون الأمريكي جاء وخيره بين قتله أو قتل قاسم سليماني.. ولكن الدرون اختار قاسم وتركه في هوسه لأن لا قيمة له".

من جهته، دعا محمد جمال أحمد نصرالله كي لا يبكي، قائلا له: "لا تبكي سيأخذك أنت أيضا.. لا تحزن"، فيما وصف زيد عبدالله العوادين كلام نصرالله بـ"فيلم الأكشن والخيال العلمي لم يصل لما قاله".





وقال الدليمي: "هكذا استمر هذا النهج بالسيطرة على عقول الجهلة من خلال سيناريوهات يختلقونها لجذب تعاطف المتخلفين حتى يبقى التنويم المغناطيسي مستمرا بالعمل لتحقيق مصالحهم".

ورأى أبو عبدالله أن المشكلة في أن هناك من يصدق هذا الكلام، سائلا: "أى بشر هؤلاء؟"، فيما كتب حميد الشامسي قائلا: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".

كذلك اعتبر محمد العبدلي أن قادة الشر والإرهاب يجيدون جميع الأدوار فتلقاهم خطباء وممثلين وكذابين.. هكذا إيران تُعد وتختار مندوبيها في المنطقة".

مع العلم أن نصرالله الذي سبق أن قال إنه "جندي في ولاية الفقيه"، تحدث في المقابلة التي بثتها قناة العالم عن تدخلات جذرية لسليماني حيث قال إن الأخير كان يوجه الحزب وينصحه في كيفية التعامل مع التطورات اللبنانية بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.