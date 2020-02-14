إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان بعد غارات على دمشق

قررت إسرائيل، الجمعة، إغلاق المجال الجوي فوق هضبة الجولان السورية المحتلة أمام الطيران المدني على ارتفاع 5 آلاف قدم خشية هجمات انتقامية بعد غارات على دمشق.

القرار جاء بعد تقارير عن غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة إيرانية قرب مطار العاصمة السورية دمشق، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه "تقرر إغلاق المجال الجوي لهضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية التي يزيد ارتفاعها عن 5 آلاف قدم، باستثناء المركبات الجوية غير المأهولة".

وأضافت: "بدأ القرار في ساعات فجر الجمعة ويستمر لمدة أسبوع واحد".





وأشارت إلى أن "القرار جاء بعد وقت قصير من الهجوم على دمشق المنسوب إلى إسرائيل".

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ولم يصدر إعلان عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بهذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى مسؤولية إسرائيل عن الغارات التي وقعت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وقال نتنياهو، في تصريحات لإذاعة حيفا المحلية: "أنا لا أتطرق إلى نشاطات محددة ولكن موقفنا واضح وهو العمل ضد التموضع العسكري الإيراني مهما كان الثمن ونفعل ذلك بصورة سرية وعلنية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن مقتل 7 مسلحين جراء قصف إسرائيلي على مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية في دمشق.

وأضاف المرصد السوري أن عددا من الانفجارات هزت مناطق دمشق وريفها، نتيجة قصف إسرائيلي، ضمن المنطقة الواصلة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب جنوب العاصمة.

وأوضح أن عددا من الصواريخ تمكن من الوصول إلى أهدافه، فيما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط بعضها.

وقال مصدر عسكري سوري، في وقت سابق، إنه تم إسقاط عدد من الصواريخ المعادية القادمة من الجولان المحتل قبل الوصول إلى أهدافها.

وقال سكان في ريف دمشق الغربي إن "عدة صواريخ أطلقت باتجاه مناطق جنوبي العاصمة وأسقطت المضادات الأرضية عدداً منها، في حين أن أصوات انفجارات سمعت في جنوبي العاصمة وفي محيط مطار دمشق الدولي".