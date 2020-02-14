إسبر: واشنطن ملتزمة بالقضاء على "داعش" في العراق

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمهامها للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وأضاف إسبر -خلال اجتماعه مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن- أن أولوية التحالف الدولي في العراق هي دحر تنظيم "داعش" والحفاظ على أمن البلاد.

وأوضح أن مهام التحالف الدولي في العراق لم تنتهِ، مشددا على الحذر من عودة تنظيم "داعش".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم عمليات تدريب واستشارات لشركائها في أفريقيا، كما ستواصل مهمتها في أفغانستان، ولن تسمح بأن تكون ملاذا للإرهابيين.

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور: نسعى لتدريب القوات العراقية لتتمكن من مواجهة الإرهاب بمفردها.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها شريك في التحالف الدولي، وستواصل تنفيذ دورها في الحرب على تنظيم "داعش".

ومن المقرر أن يجري وزراء دفاع الدول المحورية المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة "داعش" اليوم، مشاورات حول مواصلة المهمة المشتركة.

