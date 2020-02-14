شكرا لقرائتكم سوريا.. إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسقطت فصائل سورية مسلحة اليوم الجمعة، مروحية تابعة للنظام السوري في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط المروحية، مذكراً أنها ثاني حادثة من نفس النوع في غضون 3 أيام. بدورها ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أنه تم إسقاط طائرة مروحية للنظام بريف حلب.

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