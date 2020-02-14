القاضي منصور وافق على إعادة فحص جثة القتيل في منزل نانسي عجرم

أعطى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ موافقته على الطلب الذي تقدمت به وكيلة عائلة القتيل محمد الموسى المحامية السورية رحاب بيطار، والذي قتل الشهر الفائت في منزل الفنانة ​نانسي عجرم​ وزوجها الطبيب فادي الهاشم في محلة نيو سهيلة في ​كسروان​.

وتضمن الطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية كما ورد في تدوينة الوكيلة القانونية، على أن يتم إبلاغ القاضي منصور بما تم التوصل اليه.