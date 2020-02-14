أعطى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور موافقته على الطلب الذي تقدمت به وكيلة عائلة القتيل محمد الموسى المحامية السورية رحاب بيطار، والذي قتل الشهر الفائت في منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم في محلة نيو سهيلة في كسروان.
وتضمن الطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية كما ورد في تدوينة الوكيلة القانونية، على أن يتم إبلاغ القاضي منصور بما تم التوصل اليه.
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي منصور وافق على إعادة فحص جثة القتيل في منزل نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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