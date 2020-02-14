لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "اليوم ذكرى الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، ولا تجوز عليه إلا الرحمة، ولكن ماذا عن الإحياء الذين تاجروا بالحقيقة والعدالة وباعوا دمه بال​سياسة​ وكذبوا على اللبنانيين وخدعوهم ب​شهود الزور​؟ معظم هؤلاء ستراهم اليوم يستغلون ذكراه زوراً لإستعطاف الناس، وهؤلاء أسوأ من المجرمين الذين قتلوه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: الذين يستغلون ذكرى رفيق الحريري أسوأ من المجرمين الذين قتلوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.