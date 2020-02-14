مقتل طفلين سوريين بحريق في عكار

قتل طفلان سوريان في عكار باندلاع حريق في شقة تقطنها عائلة السوري وليد حلوم على طريق عام بلدة التليل - عكار، وأتى على كامل المنزل.
ونقل عناصر الصليب الاحمر الطفلين يزن ونور حلوم، الى أحد المستشفيات، وعمل عناصر الدفاع المدني على اهماد النيران، وقد حضرت عناصر الاجهزة الامنية وبوشرت التحقيقات.
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