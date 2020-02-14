مقتل طفلين سوريين بحريق في عكار

قتل طفلان سوريان في عكار ب​اندلاع حريق​ في شقة تقطنها عائلة السوري وليد حلوم على طريق عام بلدة التليل - عكار، وأتى على كامل المنزل.

ونقل عناصر ​الصليب الاحمر​ الطفلين يزن ونور حلوم، الى أحد ​المستشفيات​، وعمل عناصر ​الدفاع المدني​ على اهماد النيران، وقد حضرت عناصر ​الاجهزة الامنية​ وبوشرت التحقيقات.

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