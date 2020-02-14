قوى الأمـن: شعبة المعلومات تلقي القبض على منفّذ عملية السلب بقوة السلاح ببلدة شحيم

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ان "مجهول ملثّم الوجه نفذ فجر السبت 8/2/2020 ​عملية سلب​ بقوة ​السلاح​، استهدفت محلاً لبيع الخضار في بلدة شحيم – ​الشوف​، وذلك بعد أن شَهَرَ بندقية كلاشينكوف وضَرَبَ عامل المحل وسَلَبَ منه مبلغاً كبيراً من ​المال​، ثم لاذ بالفرار الى جهةٍ مجهولة، وعلى الأثر، باشرت ​شعبة المعلومات​ إجراءاتها الميدانية لكشف هوية الفاعل، وبنتيجة المتابعة تمكنت قطعاتها المختصة من تحديد هويته، ويدعى (ع. ي) (مواليد 1994، سوري).

ولفتت المديرية، في بيان، الى انه و "بتاريخ بتاريخ 9/2/2020 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة -خلال أقل من ٢٤ ساعة على حصول عملية السلب المذكورة- من توقيفه على متن دراجة آلية في البلدة ذاتها، وبتفتيش منزله، ضُبِط السلاح المستعمل والسترة التي كان يرتديها وقت تنفيذ العملية، إضافةً الى ضَبط بندقية صيد، وخنجر، وقناع، وقبعة صوفية، واعترف بما نسب إليه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.