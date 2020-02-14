أبو شرف: ما نشر بشأن قضية الطفلة صوفي مشلب هو قرار ظني وليس إدانة

أشار نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ إلى أن "ما نشرته بعض وسائل إعلام عن إدانة طبيبين هما نقيب سابق للأطباء ورئيسة سابقة للجنة التحقيقات الطبية، بجرم اصدار ​تقرير​ كاذب في قضية الطفلة ​صوفي مشلب​ التي لا تزال عالقة امام ​القضاء​، هو قرار ظني لا شأن للادانة فيه.

وأكد أبو شرف في بيان أن "القرار الصادر الذي نبدي ازاءه التحفظ التام هو قرار ظني لا شأن للادانة فيه، والى ان القضية باتت امام قضاء الحكم الذي نثق به كل الثقة، آملين منه البت بها في أسرع وقت ممكن، وراجين من ​وسائل الاعلام​ توخي المزيد من الحذر والدقة في مثل هذه القضايا لدى التوجه الى الرأي العام الذي لن ينجر وراء كل ما يجافي الحقيقة ويسيء الى رسالة الطبيب الانسانية".