السنيورة: الظروف الصعبة التي نعيشها تحتاج الى وضوح في الرؤية وعدم الإنحراف عن التوجهات

لفت رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في كلمة بعد زيارته ضريح رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ في الذكرى الـ15 لإغتياله، الى أن "هذه المناسبة هي للتأكيد على نهج الإصلاح الذي قام به الحريري"، مشيرا الى أن "الظروف التي نعيشها صعبة وتحتاج الى وضوح في الرؤية وعدم الإنحراف عن التوجهات والعمل على أن تكون التوجهات السياسية وكذلك الإقتصادية والمالية مصوبة نحو الوجهة الصحيحة فهذا الأمر هو الذي يأخذ البلد نحو الخروج من هذه ​الأزمة​".

وحول معاني شعار "رفيق الحريري من جديد" الذي رفع في ​بيت الوسط​، أوضح السنيورة أن "هذا الشعار يعني الإستمرار على النهج الوطني والعربي السليم الذي خطه رفيق الحريري"، مؤكدا "أننا مستمرون على هذا النهج. وهذه المناسبة للتأكيد على التوجهات الوطنية التي جاء بها رفيق الحريري والتي يستمر بحملها ​سعد الحريري​".