بري تلقى رسالة من نائب رئيس الاتحاد الأوروبي وأكد له استعداد الاتحاد لمساعدة لبنان

تلقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ رسالة من نائب رئيس ​الاتحاد الأوروبي​، وأكد له استعداد الاتحاد لمساعدة ​لبنان​ للخروج من أزمته والقيام بإصلاحات والحفاظ على استقراره وسيادته. وكان السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ التقى بري في ​عين التينة​. ونقلت قناة الـ "lbc" عن مصادر تأكيدها استعداد ​فرنسا​ الكامل فيما يتعلق بسيدر ومساعدة لبنان. إضغط للمزيد

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