إطلاق نار على خيمتين للحراك في جونيه

افادت معلومات صحافية بأن سيارة مجهولة أقدمت صباح اليوم على إطلاق عيارات نارية على خيمتين للحراك، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه، دون وقوع إصابات.
وحضرت الى المكان عناصر من القوى الامنية وباشرت التحيقات لمعرفة الفاعلين.
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