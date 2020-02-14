إطلاق نار على خيمتين للحراك في جونيه

افادت معلومات صحافية بأن ​سيارة​ مجهولة أقدمت صباح اليوم على إطلاق عيارات نارية على خيمتين للحراك، في ​مجمع فؤاد شهاب​ الرياضي في ​جونيه​، دون وقوع إصابات.

وحضرت الى المكان عناصر من ​القوى الامنية​ وباشرت التحيقات لمعرفة الفاعلين.