بومبيو: إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين

أشار وزير الخارجية الأميركي ​مايكل بومبيو​ إلى أن اعتراض أسلحة من ​إيران​ في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وأنه يجب على ​العالم​ أن يرفض عنف إيران ويتحرك لتجديد الحظر على أسلحتها"​​​​​​​، معتبراً أن "إيران تتحدى ​مجلس الأمن​ بتهريبها أسلحة للحوثيين​​​​​​​".

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