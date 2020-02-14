إسبر: عمليات دحر داعش ومواصلة العمل مع الناتو لمنع هجمات جديدة

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن "عمل التحالف الدولي منذ 2014 كان لدحر داعش والعمل لم ينته واتفقنا على البقاء حذرين"، مؤكداً أن "السلطات الأميركية تعمل على التنسيق بين التحالف والحكومة العراقية لمساعدة العراق"، موضحاً أن "عمليات دحر داعش ومواصلة العمل مع الناتو لمنع هجمات جديدة".
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني على هامش اجتماع دول التحالف ضد داعش، لفت إسبر إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة تجاه أفريقيا، فنحن نشارك في الحرب على داعش من أفريقيا مرورا بالشرق الأوسط إلى أفغانستان"، موضحاً أن "التحالف والناتو سينسقان كيفية استمرار القتال ضد داعش".
بدورها أشارت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب، إلى أن بلادها "جزء قوي في التحالف ونواصل الحملة ضد داعش، ونحن نشارك في محاربة داعش في العراق وسوريا، ونشكل جزء قوي في التحالف الدولي"، مؤكدةً "أننا نقوم بعملية بناء القدرات لقوات الأمن العراقية لمحاربة داعش".
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