وزير عدل قطر الأسبق: من ينتقد الوضع في قطر يصادر جوازه وممتلكاته

كشف وزير ​العدل​ القطري الأسبق نجيب النعيمي، في حديث لمجلة "الإكونوميست" أن "من ينتقد الوضع في قطر يصادر جوازه وممتلكاته ويصبح بلا جنسية"، مشددا على "أننا نعيش في خوف في قطر".

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