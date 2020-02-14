الفاتيكان: من المهم الأخذ بالاعتبار رد الفعل الفلسطيني على صفقة القرن

حذر ​الفاتيكان​ من رد الفعل الفلسطيني على نشر الرئيس الأميركي ​صفقة القرن​، والتي تجيز ضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ وغور ​الأردن​.

ولفت وزير ​الدولة​ للكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، إلى أنه "كان هناك حديث عن قضية القدس، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار قبل كل شيء رد الفعل الفلسطيني غير المعترف بهذا الاقتراح".

وأوضح على هامش الاجتماع الثنائي بين دولة الفاتيكان و​الحكومة​ الإيطالية، أن "الاحترام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هو أمر مهم وأساسي"، معتبراً أنه "يجب أن نجلس حول الطاولة ونتعامل مباشرة مع ​الأزمة​".