البرهان: لإسرائيل دور برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن رئيس المجلس الانتقالي ​السودان​ي ​عبد الفتاح البرهان​ أن لقاءه رئيس حكومة ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​ أتى "في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية ورفع اسمه عن لائحة ​الإرهاب​".

وفي ​مقابلة​ صحفية، أكد البرهان أن "​الاتصالات​ مع إسرائيل لن تنقطع، و​القاعدة​ فيما حدث هي المصلحة الوطنية، وأكدنا على دور الجانب الإسرائيلي في دعم السودان فيما يتعلق بلائحة الدول الراعية للإرهاب".

وأوضح البرهان أنه "سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحا، وأنمجلس الوزراء سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها"، كاشفاً عن تشكيل لجنة مصغرة لمواصلة بحث الأمر، واعتبر أن "تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييدا شعبيا واسعا، ولا ترفضه إلا مجموعات أيديولوجية محدودة، فيما تقبله بقية مكونات المجتمع".

وأعلن البرهان أنه "في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد زيارته للولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".