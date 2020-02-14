رفض رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ التعليق على ​تقارير​ اتهمت إسرائيل بشن غارات استهدفت محيط دمشق الليلة الماضية. وأكد نتانياهو، في حديث اذاعي، "انه لا يريد التعليق على هذه العملية أو تلك، ولا يدري ماذا جرى الليلة الماضية، فربما كان ذلك سلاح الجو البلجيكي، وبعيداً عن أي صلة بالأحداث التي تفيد بها التقارير الواردة خلال اليوم الأخير، يمكنني فقط القول إن سياستنا العامة تتمثل في مواجهة ​إيران​ في ​سوريا​"، مجددا الطرح أن إيران "تشكل الخطر الأساسي بالنسبة لإسرائيل و"نعمل بشكل منهجي على منع تموضعها في سوريا".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو حول الغارات على سوريا: ربما كان ذلك سلاح الجو البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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