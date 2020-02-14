محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (بي بي سي):
ستبدأ أول محطة طاقة شمسية عائمة في الإمارات العربية المتحدة توليد الكهرباء خلال أيام من جزيرة نوراي شرق ساحل مدينة أبو ظبي.
وسيكون أداء المنشأة التجريبية التي تبلغ طاقتها 80 كيلو واط فقط، بمثابة اختبار مهمّ لمشاريع مماثلة في المنطقة التي كانت تعتمد تاريخياً اعتماداً كبيراً على عائدات إنتاج النفط والغاز.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "إنروير"، ستيفان موكشتاين في مقابلة مع بلومبرج، إنّ تركيب وصيانة لوحات الطاقة الشمسية في البحر أمر مكلف، حيث يكلّف حوالي ثلاثة أضعاف تكلفة المشاريع البرية.
أضف إلى ذلك المشكلات الفنية التي يجب معالجتها.
وقال موكشتاين: "من الواضح أنّ التعامل مع الألواح الشمسية في عرض البحر مع وجود الأمواج وإمكانية تآكل الألواح، يمثّل تحدياً أكبر بكثير من تركيب الألواح الشمسية في الصحراء".
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