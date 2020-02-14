بالصور.. وحدة تراخيص مرور النزهة تستقبل طلاب من جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة بمديرية أمن القاهرة عدد من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة، حيث تم إلقاء الضوء على جهود الوزارة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين في استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراجها في سهولة ويسر.

كما تم التطرق أيضاً للجهود المبذولة في مجال الحد من الحوادث المرورية وتحقيق سلامة المواطنين على الطرق المختلفة والوسائل والإجراءات الاحترازية التي يتبعها المواطن للحفاظ على أمنه وسلامته على الطريق.

ومن جانبهم وجه الطلاب الزائرين شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.